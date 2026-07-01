Москва1 июлВести.В подмосковных городах Люберцы и Котельники произошел сбой в подаче электроснабжения. К этому привела авария на подстанции, сообщает глава городского округа Михаил Соболев.
В связи с аварией на подстанции "Россети Московский регион" в некоторых районах округа отсутствует электроснабжениенаписал он в своем Telegram-канале
Также Соболев отметил, что на месте происшествия работы ведут 20 аварийных бригад. А именно 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники.
За счет 60 резервных источников организована временная подача электроснабжения.