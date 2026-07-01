В Люберцах и Котельниках возникли перебои с подачей электроснабжения

Авария на подстанции привела к перебоям со светом в Люберцах и Котельниках В Люберцах и Котельниках возникли перебои с подачей электроснабжения

Москва1 июл Вести.В подмосковных городах Люберцы и Котельники произошел сбой в подаче электроснабжения. К этому привела авария на подстанции, сообщает глава городского округа Михаил Соболев.

В связи с аварией на подстанции "Россети Московский регион" в некоторых районах округа отсутствует электроснабжение написал он в своем Telegram-канале

Также Соболев отметил, что на месте происшествия работы ведут 20 аварийных бригад. А именно 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники.

За счет 60 резервных источников организована временная подача электроснабжения.