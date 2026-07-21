Москва21 июлВести.Бригады "Россети Новосибирск" восстановили электроснабжение потребителей в трех районов города, которые остались без света из-за аварии на кабельной линии электропередачи, сообщает сетевая организация.
Энергетики устранили последствия технологического нарушения в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах, где произошло повреждение кабельной линии электропередачиотмечается в публикации компании в мессенджере MAX
Специалисты работали всю ночь. Они нашли место повреждения, вскрыли трассу кабеля, отремонтировали его, а затем провели работы по восстановлению схем питания.
На данный момент подача электричества всем потребителям восстановлена.