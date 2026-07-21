В Новосибирске восстановлено электроснабжение, прерванное из-за аварии Энергетики восстановили электроснабжение в нескольких районах Новосибирска

Москва21 июл Вести.Бригады "Россети Новосибирск" восстановили электроснабжение потребителей в трех районов города, которые остались без света из-за аварии на кабельной линии электропередачи, сообщает сетевая организация.

Энергетики устранили последствия технологического нарушения в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах, где произошло повреждение кабельной линии электропередачи отмечается в публикации компании в мессенджере MAX

Специалисты работали всю ночь. Они нашли место повреждения, вскрыли трассу кабеля, отремонтировали его, а затем провели работы по восстановлению схем питания.

На данный момент подача электричества всем потребителям восстановлена.