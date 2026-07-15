В Новосибирске восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии Коммунальщики завершили ремонтные работы после крупной аварии в Новосибирске

Москва15 июл Вести.В Новосибирске городские службы завершили ремонтные работы на канализационном коллекторе, где ранее провалился грунт. Водоснабжение домов в Ленинском района восстановлено. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Ремонтно-восстановительные работы на коллекторе после крупной аварии на Горском завершены отметил глава Новосибирска в мессенджере МАХ

По словам Кудрявцева, в ближайшие время давление в системе водоснабжения стабилизируется, вода в течение нескольких часов будет у всех жителей района.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Горском микрорайоне люди остались без воды из-за коммунальной аварии. На месте ЧП образовалась огромная яма. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. По данным властей, обвал грунта произошел из-за того, что на глубине 15 метров повредился канализационный коллектор.