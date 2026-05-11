В Энгельсе запустили водоснабжение после аварии на коллекторе 30 апреля

Москва11 мая Вести.Жители Энгельса постепенно получают воду после длительного отключения из-за работ на главном городском коллекторе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского муниципального района Максим Леонов.

С двух часов дня начато постепенное заполнение системы на водозаборе. Процесс занимает не менее восьми часов.

Противоаварийные работы на участке коллектора по улице Менделеева продолжаются. Бригады и профильные службы работают непрерывно в круглосуточном режиме отметил Леонов

Аварийный участок коллектора полностью отсекли. Транспортирует стоки мощная насосная станция.

В Энгельсе организован подвоз воды. Продолжается осушение подтопленных стоками дворовых территорий, уровень воды снижается.

Об аварийной ситуации на главном самотечном коллекторе диаметром 1200 мм стало известно 30 апреля, произошло разрушение верхнего свода участка трубопровода.