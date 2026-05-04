Москва4 маяВести.В Энгельсе после аварии на городском самотечном коллекторе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.
Это необходимо для мобилизации всех служб для скорейшего устранения последствий аварии, а также скорейшей замены участка трубопроводапояснил он в своем сообщении
Об аварийной ситуации на главном самотечном коллекторе диаметром 1200 мм стало известно 30 апреля, произошло разрушение верхнего свода участка трубопровода. Данный коллектор отвечает за транспортировку сточных вод из нескольких микрорайонов города. Профильные службы продолжают работы по восстановлению нормативной работы объекта.