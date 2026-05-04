В Энгельсе из-за аварии на коллекторе введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Энгельсе из-за аварии на городском коллекторе В Энгельсе из-за аварии на коллекторе введен режим ЧС

Москва4 мая Вести.В Энгельсе после аварии на городском самотечном коллекторе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом в своем канале в MAX сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Это необходимо для мобилизации всех служб для скорейшего устранения последствий аварии, а также скорейшей замены участка трубопровода пояснил он в своем сообщении

Об аварийной ситуации на главном самотечном коллекторе диаметром 1200 мм стало известно 30 апреля, произошло разрушение верхнего свода участка трубопровода. Данный коллектор отвечает за транспортировку сточных вод из нескольких микрорайонов города. Профильные службы продолжают работы по восстановлению нормативной работы объекта.