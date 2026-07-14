Москва14 июл Вести.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ввел режим повышенной готовности из-за повреждения канализационного коллектора и водопровода в Горском микрорайоне, сообщили в пресс-службе мэрии

Огромная яма по адресу Горский микрорайон, 10 образовалась на прошлой неделе. Труба диаметром два метра, на которой произошел прорыв, расположена на глубине 15 метров. Поток размыл грунт и повредил водопроводную сеть.

"Горводоканалу" поручили оперативно ликвидировать аварию, соблюдая все меры безопасности. Им предстоит отремонтировать коллектор, водопровод и засыпать котлован.

Для устранения аварии решено временно снизить давление в системе водоснабжения в Ленинском и Кировском районах, а также в пригородном поселке Краснообск.

Сейчас подача холодной воды в окрестностях ограничена … напора хватает только на первые этажи … На месте — более 50 человек, 12 единиц техники сказано в публикации

В мэрии пояснили, что работы ведутся круглосуточно, привлечена спецтехника. Вокруг опасного места установлены предупредительные знаки и сигнальное освещение. На полный ремонт потребуется около трех недель.

По факту обрушения прокуратура проводит проверку