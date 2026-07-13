Москва13 июлВести.Около 700 домов остались без воды из-за провала грунта в Ленинском районе Новосибирска, передает Telegram-канал SHOT. Перебои коснулись улиц Блюхера, Вертковской, Пархоменко, Степной, Станиславской и микрорайона Горский.
Портал в ад" открылся в Новосибирске. Он лишил холодной воды жителей около 700 домов. Огромный провал грунта глубиной почти 15 метров нашли в Ленинском районе. Он стал причиной аварии на магистральном трубопроводеговорится в сообщении источника
Отмечается, что на месте работают аварийные бригады, воду переключили на запасные водопроводы. В администрации каналу рассказали, что место в целях безопасности огорожено и освещено.