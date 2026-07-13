Провал грунта глубиной 15 м оставил без воды почти 700 домов в Новосибирске

В Новосибирске из-за провала грунта без воды остались жители порядка 700 домов Провал грунта глубиной 15 м оставил без воды почти 700 домов в Новосибирске

Москва13 июл Вести.Около 700 домов остались без воды из-за провала грунта в Ленинском районе Новосибирска, передает Telegram-канал SHOT. Перебои коснулись улиц Блюхера, Вертковской, Пархоменко, Степной, Станиславской и микрорайона Горский.

Портал в ад" открылся в Новосибирске. Он лишил холодной воды жителей около 700 домов. Огромный провал грунта глубиной почти 15 метров нашли в Ленинском районе. Он стал причиной аварии на магистральном трубопроводе говорится в сообщении источника

Отмечается, что на месте работают аварийные бригады, воду переключили на запасные водопроводы. В администрации каналу рассказали, что место в целях безопасности огорожено и освещено.