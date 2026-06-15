После ливней и затопления водозабора в Новороссийске снизили подачу воды

В Новороссийске из-за затопленного ливням водозабора снижена подача воды После ливней и затопления водозабора в Новороссийске снизили подачу воды

Москва15 июн Вести.Из-за затопления территории водозабора Троицкого группового водопровода после ливней, подача воды на Новороссийск снижена на 25%, сообщает МУП "Водоканал города Новороссийска".

Специалистами МУП "Водоканал города Новороссийска" ведутся регулировочные мероприятия для стабилизации водоснабжения. На основании вышеизложенного подача воды в городе Новороссийске будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00 до стабилизации ситуации говорится в сообщении

Уточняется, что подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. Аварийная ситуация не прогнозируется.