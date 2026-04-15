В Новосибирской области остановили движение по трем дорогам из-за подтопления

Москва15 апр Вести.Управление автомобильных дорог в Новосибирской области предупредило автомобилистов об ограничениях проезда сразу по трем дорогам, передает "Интерфакс".

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Краснозерском, Купинском и Чулымском районах, где из-за разлива воды временно ограничен проезд транспорта уточнили в ведомстве

На данный момент движения нет на автодороге Н-0226 в Купинском районе, К-36 в Чулымском районе и 332 км автодороги "К-17р" – станице Зубково в Краснозерском районе.

Подтопления на указанных дорогах захватывают и обочины, и дорожное полотно, местами оно повреждено. Всего же в Новосибирской области на утро среды подтвердили 84 подтопления на трассах.