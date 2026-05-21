Подтопление в Северной Осетии привело к перекрытию трассы В Северной Осетии перекрыли автомобильную трассу из-за подтопления

Москва21 мая Вести.Региональная трасса Владикавказ – Лескен 2 в Северной Осетии была перекрыта в связи с подтоплением. Об этом сообщает комитет РСО-Алания по транспорту.

Ситуация была вызвана обильными осадками, обрушившимися на территорию республики.

На 53-м км региональной трассы Владикавказ – Лескен 2 произошло подтопление дорожного полотна. Движение на данном участке трассы приостановлено говорится в Telegram-канале ведомства

Уточняется, что пауза в движении транспорта продлится до особого распоряжения.

В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.