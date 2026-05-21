Москва21 маяВести.Региональная трасса Владикавказ – Лескен 2 в Северной Осетии была перекрыта в связи с подтоплением. Об этом сообщает комитет РСО-Алания по транспорту.
Ситуация была вызвана обильными осадками, обрушившимися на территорию республики.
На 53-м км региональной трассы Владикавказ – Лескен 2 произошло подтопление дорожного полотна. Движение на данном участке трассы приостановленоговорится в Telegram-канале ведомства
Уточняется, что пауза в движении транспорта продлится до особого распоряжения.
В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.