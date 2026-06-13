Почти 50% месячной нормы осадков за несколько часов: Москву продолжает заливать

Почти 50% месячной нормы осадков за несколько часов: Москву продолжает заливать Почти 50% месячной нормы осадков за несколько часов: Москву продолжает заливать

Москва13 июн Вести.В отдельных районах Москвы вечером 13 июня выпало почти 50% месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса столичного хозяйства.

Сильнее всего заливало Северо-Западный, Восточный, Зеленоградский, Северный и Северо-Восточный округа.

В разных районах города сохраняются сверхинтенсивные осадки говорится в публикации

В комплексе городского хозяйства отметили, что дождевая вода в основном уходит в ливневую сеть самотеком, но, если образуются серьезные скопления, бригады "Мосводостока" оперативно открывают водоприемные решетки. При необходимости используется откачивающая техника.

Москвичи могут сообщать о скоплениях воды в диспетчерские службы, а также на портал "Наш город", в ГУП "Мосводосток" и ГБУ "Гормост". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, заверили в ведомстве.