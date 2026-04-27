В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Москва27 апр Вести.Половина суточной нормы осадков выпала в Москве за сутки, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По данным опорной метеостанции ВДНХ, за сутки в осадкомер попало 19 мм осадков.

Столько же на Балчуге, Бутово - 20 мм, Тушино - 17 мм написал синоптик

Наибольший объем осадков в Московской области зафиксирован в Михайловском. Он составил 27 мм, или 79% от апрельского объема.

Департамент транспорта Москвы предупредил о затяжном снегопаде в столице. Водителям, которые уже сменили автомобильную резину с зимней на летнюю, рекомендовали воспользоваться общественным транспортом.