В Москве за минувшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков В Москве за минувшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Москва23 мая Вести.За прошедшие сутки в столице выпало четверть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Причиной ливней стало прохождение холодного грозового атмосферного фронта. Местами в столице прошел град.

Суточный максимум осадков 2009 года, когда на столицу выпало 18,3 мм говорится в сообщении

В Московской области больше всего осадков выпало в Ново-Иерусалиме (13 мм), Пушкино и Долгопрудном (9 мм), Наро-Фоминске (8 мм), Талдоме и Солнечногорске (7 мм), Дмитрове (6 мм).

Ветер достигал штормовых значений: во Внуково – 20 м/с, Шереметьево – 18 м/с, Домодедово – 16 м/с.