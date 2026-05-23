Москва23 маяВести.За прошедшие сутки в столице выпало четверть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в Telegram-канале.
Причиной ливней стало прохождение холодного грозового атмосферного фронта. Местами в столице прошел град.
Суточный максимум осадков 2009 года, когда на столицу выпало 18,3 ммговорится в сообщении
В Московской области больше всего осадков выпало в Ново-Иерусалиме (13 мм), Пушкино и Долгопрудном (9 мм), Наро-Фоминске (8 мм), Талдоме и Солнечногорске (7 мм), Дмитрове (6 мм).
Ветер достигал штормовых значений: во Внуково – 20 м/с, Шереметьево – 18 м/с, Домодедово – 16 м/с.