За минувшие сутки на Москву вылилось более половины месячной нормы осадков В столице за 24 часа выпало свыше 50 % месячной нормы осадков

Москва16 июн Вести.В результате обильных дождей, в столичном регионе за сутки зафиксировали больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В Москве на опорной метеостанции ВДНХ за минувшие сутки зарегистрировано 12 миллиметров осадков, в Строгине - 10 миллиметров, в Тушине - 14 миллиметров, в Бутове - 15 миллиметров при месячной норме 77 миллиметров.

По словам синоптика, в Московской области больше всего осадков выпало в Дмитрове и Мелихове.