Синоптик Леус: 17 мм осадков выпало в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье выпало 20% месячной нормы осадков Синоптик Леус: 17 мм осадков выпало в Москве в воскресенье

Москва12 июл Вести.В воскресенье, 12 июля, в столице выпало 17 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус в Telegram-канале.

В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за день выпало 17 миллиметров осадков - 20% от месячной нормы отметил метеоролог

Он также рассказал, что метеостанции в Московской области зафиксировали сильные дожди. Так, 48 мм осадков за сутки выпало в Можайске, 45 мм в Луховицах, 28 мм – в Кашире.

По словам Леуса, в Дмитрове выпало 25 мм осадков, в Талдоме - 29 мм, в Сергиевом Посаде - 28 мм, в Ново-Иерусалиме - 29 мм, в Клину - 36 мм, в Луговой - 47 мм, в Шереметьево - 53 мм.