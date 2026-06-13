Москва13 июн Вести.Рекордное количество выпавших 13 июля осадков зафиксировано на востоке Москвы. Об этом сообщает столичный Комплекс городского хозяйства.

По данным столичных метеостанций, по состоянию на 22.00 рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы. В отдельных районах ВАО (Восточного административного округа) за несколько часов выпало 122,9 мм осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня (77 мм) говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Вместе с тем, как отмечается, наиболее интенсивные осадки зафиксированы на Северо-Западе столицы (почти 78% от месячной нормы), на Западе (75% от месячной нормы) и на Юго-Востоке Москвы (67% от месячной нормы).

В настоящее время для ликвидации подтоплений на улицах мегаполиса дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В то же время, как уточняется, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком.