300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой

На улицы Москвы из-за непогоды вывели 300 бригад "Мосводостока" 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой

Москва13 июн Вести.В разных округах Москвы вечером 13 июня идут локальные ливни, сверкают молнии и гремит гром. На улицах из-за непогоды дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети и устраняют временные скопления воды.

В случае необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть отмечается в публикации

В комплексе столичного хозяйства напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы, а также написав на портал "Наш город", в ГУП "Мосводосток" и ГБУ "Гормост" в соцсетях.

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, заверили в ведомстве.