Скопления воды на платформах Ленинградского вокзала не повлияли на движение

С платформ Ленинградского вокзала в Москве убирают скопления воды Скопления воды на платформах Ленинградского вокзала не повлияли на движение

Москва13 июн Вести.На Ленинградском вокзале в Москве убирают скопления воды на платформах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный Дептранс.

Локальные скопления воды появились в результате сильного дождя. Произошедшее не повлияло на график движения поездов, вокзал работает в штатном режиме.

Из-за аномально сильного дождя … возникли локальные скопления воды на платформах. Объект находится на гарантии подрядной организации, которая занималась строительством приводит агентство заявление Дептранса

Причины произошедшего устраняются силами подрядной организации.

Ранее очевидцы сообщали о подтоплениях в результате сильного дождя в Москве. На улицах столицы дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети и устраняют временные скопления воды.