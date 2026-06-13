Москва13 июнВести.На Ленинградском вокзале в Москве убирают скопления воды на платформах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный Дептранс.
Локальные скопления воды появились в результате сильного дождя. Произошедшее не повлияло на график движения поездов, вокзал работает в штатном режиме.
Из-за аномально сильного дождя … возникли локальные скопления воды на платформах. Объект находится на гарантии подрядной организации, которая занималась строительствомприводит агентство заявление Дептранса
Причины произошедшего устраняются силами подрядной организации.
Ранее очевидцы сообщали о подтоплениях в результате сильного дождя в Москве. На улицах столицы дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети и устраняют временные скопления воды.