В подмосковных Люберцах после дождя случился потоп

Воды по колено: на Люберцы обрушился мощный ливень В подмосковных Люберцах после дождя случился потоп

Москва11 июн Вести.Сильный ливень местами с градом прошел в четверг, 11 июня, в Люберцах Московской области. Город оказался подтоплен: тротуары и проезжие части залиты водой, сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Море" разлилось возле станции МЦД-3. В некоторых местах люди идут босиком по колено в воде.

Автомобилисты передвигаются по улицам с осторожностью, чтобы не попасть в особенно глубокие лужи.

Как сообщается в Telegram-канале администрации городского округа Люберцы, на данный момент подтопление на площади у станции "Люберцы-1" устранено.

Ливневые сети рассчитаны на определенный объем воды. Но когда за час выпадает почти месячная норма, системе нужно чуть больше времени, чтобы справиться с "ударом" отмечается в публикации

В администрации добавили, что территория пришла в норму через полтора часа после окончания ливня.