Москва12 июнВести.В Краснодаре 12 июня прошел сильный ливень, выпал град. Многие улицы оказались затоплены, сообщает городская администрация в соцсети "ВКонтакте".
На участке от Московской до улицы имени Петра Метальникова из-за сильных подтоплений временно перекрыто движение транспорта.
В городе работает водооткачивающая техника. Последствия непогоды устраняют, в частности, в Музыкальном микрорайоне и в районе Вишняковского моста.
Ситуацию мониторят специалисты коммунальных служб и Службы спасения. 32 человека, 33 единицы спецтехники и 16 мотопомп находятся в режиме готовности.
Пресс-служба администрации публикует фотографии с улиц Краснодара, на некоторых видно, что легковые автомобили ушли под воду почти по крышу.