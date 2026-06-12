Краснодар затопило после дождя, на ряде улиц перекрыто движение транспорта

В Краснодаре прошел сильный дождь с градом, автомобили затопило почти по крышу Краснодар затопило после дождя, на ряде улиц перекрыто движение транспорта

Москва12 июн Вести.В Краснодаре 12 июня прошел сильный ливень, выпал град. Многие улицы оказались затоплены, сообщает городская администрация в соцсети "ВКонтакте".

На участке от Московской до улицы имени Петра Метальникова из-за сильных подтоплений временно перекрыто движение транспорта.

В городе работает водооткачивающая техника. Последствия непогоды устраняют, в частности, в Музыкальном микрорайоне и в районе Вишняковского моста.

Ситуацию мониторят специалисты коммунальных служб и Службы спасения. 32 человека, 33 единицы спецтехники и 16 мотопомп находятся в режиме готовности.

Пресс-служба администрации публикует фотографии с улиц Краснодара, на некоторых видно, что легковые автомобили ушли под воду почти по крышу.