Из-за непогоды в Краснодарском крае и Хабаровске затопило улицы, встал транспорт

На Краснодарский край и Хабаровск обрушился мощный град и шквалистый ветер Из-за непогоды в Краснодарском крае и Хабаровске затопило улицы, встал транспорт

Москва12 июн Вести.Сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Как пишет Telegram-канал SHOT, под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром.

Хабаровчане рассказали изданию, что больше всего досталось микрорайону Северный.

Там затопило дороги, в одном доме градом побило стекла. Из-за рухнувшего дерева оборваны провода у автодорожного техникума, движение трамваев остановлено сказано в сообщении

Похожая ситуация сегодня и в Краснодаре – там затопило улицы и машины. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, что некоторые машины ушли под воду едва ли не по лобовое стекло.

На данный час официальной информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало.

В Московском регионе сегодня, 12 июня, также выпал град, в Москве прошел сильный ливень.