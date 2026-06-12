Москва12 июнВести.Сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Как пишет Telegram-канал SHOT, под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром.
Хабаровчане рассказали изданию, что больше всего досталось микрорайону Северный.
Там затопило дороги, в одном доме градом побило стекла. Из-за рухнувшего дерева оборваны провода у автодорожного техникума, движение трамваев остановленосказано в сообщении
Похожая ситуация сегодня и в Краснодаре – там затопило улицы и машины. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, что некоторые машины ушли под воду едва ли не по лобовое стекло.
На данный час официальной информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало.
В Московском регионе сегодня, 12 июня, также выпал град, в Москве прошел сильный ливень.