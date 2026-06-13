Хабаровск ушел под воду после ливня с градом и сильным ветром

В Хабаровске после непогоды оказались подтоплены дороги, повалены деревья Хабаровск ушел под воду после ливня с градом и сильным ветром

Москва13 июн Вести.На Хабаровск обрушились ливень, град и сильный ветер. 12 июня стихия стремительно прошлась по городу, оставив после себя затопленные улицы и поваленные деревья. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Одним из самых пострадавших участков стала территория под мостом рядом с торговым центром "Броско Молл". Проезжая часть полностью скрылась под водой. Машины еле ползли по затопленной дороге, вода порой скрывала колеса целиком.

Хабаровск ушел под воду после мощного ливня… участок под мостом возле "Броско Молла" превратился в акваторию. Чтобы преодолеть его, машины ненадолго становятся катерами говорится в публикации

Помимо подтоплений, сильный ветер повредил деревья — улицы усыпало сломанными ветками.