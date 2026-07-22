Москва22 июлВести.В Нижнем Новгороде мощный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 17 метров в секунду обрушился на город днем в среду, 22 июля. Стихия нарушила транспортное сообщение сразу в нескольких районах, сообщает ИС "Вести".
Мощный удар стихии обрушился на Нижний Новгород сегодня в районе трех часов дня. Внезапный ливень, местами с градом и порывами сильного ветра до 17 метров в секунду парализовал движение в нескольких районах городаговорится в публикации
Одной из наиболее пострадавших улиц стала Ковалихинская - ливневка не справилась с объемом воды, и дорогу затопило, в некоторых местах уровень воды доходил до бамперов машин. Для откачки воды задействовано 59 единиц спецтехники.
На Большой Печерской улице с крыши сорвало металлические листы, которые повредили несколько припаркованных машин, а в одном из ресторанов обломок кровли разбил окно.
Коммунальные службы перевели на усиленный режим. По данным синоптиков, дожди в ближайшее время не прекратятся.
Данных о пострадавших не поступало.