В Нижнем Новгороде ливень с градом и ветром парализовал движение На Нижний Новгород обрушился мощный ливень, улицы превратились в реки

Москва22 июл Вести.В Нижнем Новгороде мощный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 17 метров в секунду обрушился на город днем в среду, 22 июля. Стихия нарушила транспортное сообщение сразу в нескольких районах, сообщает ИС "Вести".

Мощный удар стихии обрушился на Нижний Новгород сегодня в районе трех часов дня. Внезапный ливень, местами с градом и порывами сильного ветра до 17 метров в секунду парализовал движение в нескольких районах города говорится в публикации

Одной из наиболее пострадавших улиц стала Ковалихинская - ливневка не справилась с объемом воды, и дорогу затопило, в некоторых местах уровень воды доходил до бамперов машин. Для откачки воды задействовано 59 единиц спецтехники.

На Большой Печерской улице с крыши сорвало металлические листы, которые повредили несколько припаркованных машин, а в одном из ресторанов обломок кровли разбил окно.

Коммунальные службы перевели на усиленный режим. По данным синоптиков, дожди в ближайшее время не прекратятся.

Данных о пострадавших не поступало.