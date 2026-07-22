Рухнувшая из-за непогоды часть кровли выбила стекло ресторана в Нижнем Новгороде Упавшая крыша повредила окно ресторана и автомобиль в Нижнем Новгороде

Москва22 июл Вести.В Нижнем Новгороде упавшая из-за непогоды часть кровли повредила окно ресторана и придавила машину. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что пострадал автомобиль Jetour.

Также, по данным агентства, в центре города лежат упавшие ветки и сломанное дерево. На перекрестках улиц Ванеева и Республиканской, а также Ванеева и Невзоровых временно не работают светофоры.

Ранее сообщалось, что мощный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 17 метров в секунду обрушился на Нижний Новгород днем в среду, 22 июля. Из-за непогоды было нарушено транспортное сообщение сразу в нескольких районах. Дорогу на улице Ковалихинской затопило, поскольку ливневка не справилась с объемом воды.