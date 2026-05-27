Забор в Екатеринбурге обвалился из-за ветра и придавил человека

Москва27 мая Вести.В Екатеринбурге из-за сильного ветра снесло пешеходную галерею у стройки, один человек оказался придавлен. Об этом пишет издание E1.ru.

Как сообщается, инцидент произошел у дома 42 на улице Рябинина.

Сильный ветер, разбушевавшийся в Екатеринбурге днем 27 мая, повалил пешеходную галерею у стройки на Рябинина, 42. При этом внутри оказался зажат один из прохожих говорится в публикации

Серьезных травм, по данным издания, парень не получил, однако его все равно увезли в больницу. Прокуратура начала проверку.