Москва27 маяВести.В Екатеринбурге из-за сильного ветра снесло пешеходную галерею у стройки, один человек оказался придавлен. Об этом пишет издание E1.ru.
Как сообщается, инцидент произошел у дома 42 на улице Рябинина.
Сильный ветер, разбушевавшийся в Екатеринбурге днем 27 мая, повалил пешеходную галерею у стройки на Рябинина, 42. При этом внутри оказался зажат один из прохожихговорится в публикации
Серьезных травм, по данным издания, парень не получил, однако его все равно увезли в больницу. Прокуратура начала проверку.