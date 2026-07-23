Москва23 июл Вести.Столицу Казахстана накрыл мощный залповый ливень, сопровождавшийся грозой, градом и шквалистым ветром. Всего за несколько минут ключевые магистрали и улицы города превратились в бурлящие реки, а легковые автомобили буквально поплыли по проезжей части. На некоторых участках вода поднялась так высоко, что машины ушли под воду почти по крышу. Видео публикует Telegram-канал RT.

Наиболее сложная обстановка сложилась на проспектах Момышулы и Тауельсиздик. В социальных сетях очевидцы массово публикуют кадры затопленных улиц: на видео видно, как автомобили с трудом преодолевают глубокие лужи, а водители глушат двигатели, опасаясь гидроудара. Вода заходила даже в общественный транспорт, а на строящейся станции легкорельсового транспорта с потолка лилась вода.

В акимате города сообщили, что коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.