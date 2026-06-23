Москва23 июн Вести.Центр Казани затопил мощный ливень. От обильных осадков страдают не только люди, но и роботы-доставщики, которые не могут пройти по затопленным улицам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неравнодушные граждане пытаются вручную вытащить роботов из воды.

Проблемы зафиксированы в районах Баумана, Дзержинского и Пушкина. Некоторые жители города, несмотря на последствия ливня, пытались вручную вытаскивать роботов-доставщиков из затопленных участков отмечается в сообщении

По данным синоптиков, дождь может не прекращаться весь день. Ожидаются грозы, ветер и град.