Москвичи сняли на видео сапбордиста, который помогал водителям затопленных авто

Очевидцы сняли москвича на сапе, который помогал водителям затопленных машин Москвичи сняли на видео сапбордиста, который помогал водителям затопленных авто

Москва13 июн Вести.Жители столицы мужественно встречают удар непогоды – на город обрушился ливень, который мгновенно затопил улицы, местами парализовав движение автотранспорта, и заблокировал водителей.

Очевидцы зафиксировали на камеру доброго сапбордиста, который бесстрашно курсирует между подтопленными авто и предлагает водителям помощь.

На кадрах видно, что некоторые автомобили стоят в воде по лобовое стекло и не могут двинуться с места. Видео разместили в социальных сетях.

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, в отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков: наибольшее количество зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО.