Москва13 июнВести.Жители столицы мужественно встречают удар непогоды – на город обрушился ливень, который мгновенно затопил улицы, местами парализовав движение автотранспорта, и заблокировал водителей.
Очевидцы зафиксировали на камеру доброго сапбордиста, который бесстрашно курсирует между подтопленными авто и предлагает водителям помощь.
На кадрах видно, что некоторые автомобили стоят в воде по лобовое стекло и не могут двинуться с места. Видео разместили в социальных сетях.
По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, в отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков: наибольшее количество зафиксировано в СЗАО, ВАО, ЗелАО, САО и СВАО.