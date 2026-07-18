На Урале начали использовать сапборды для перемещения на фоне потопов

Жители Каменск-Уральского используют сапборды для перемещения после ливней На Урале начали использовать сапборды для перемещения на фоне потопов

Москва18 июл Вести.В городе Каменск-Уральский Свердловской области произошло затопление, в результате чего горожане пересели с автомобилей на сапборды. Об этом сообщает портал Е1.ru.

На Каменск-Уральский 18 июля обрушился сильный ливень, что привело к затоплению городских улиц. Для поездки по своим делам жители города стали прибегать к спортивному инвентарю.

В черте города очевидцами были замечены люди на сапбордах. А для более дальних поездок горожане использовали резиновые лодки, пишет источник.

Ведется работа по откачке воды. Власти города ввели в усиленный контроль.