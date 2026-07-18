Одна беременная эвакуирована из подтопленного роддома в Свердловской области

В Свердловской области из-за ливней подтоплен роддом, эвакуирована беременная Одна беременная эвакуирована из подтопленного роддома в Свердловской области

Москва18 июл Вести.В городе Каменск-Уральский Свердловской области произошло подтопление местного перинатального центра. В результате этого из роддома была эвакуирована одна беременная женщина, сообщает минздрав по региону.

Женщина по экстренным показателям родила посредством кесарева сечения. Мама с новорожденным были перевезены в Краснотурьинск на вертолете.

Пациентка требует наблюдения опытных акушеров-гинекологов перинатального центра и должна быть в обязательном порядке маршрутизирована именно туда заявила замгубернатора – министра здравоохранения региона Татьяна Савинова

В Каменск-Уральском перинатальном центре, в свою очередь, будет дана оценка объема работ, сроков и необходимых финансовых ресурсов для восстановления здания после подтопления.

Другие беременные женщины в дальнейшем будут перенаправляться для родов в родильные дома Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Каменск-Уральский оказался в зоне выпадения сильных осадков. Горожане из-за этого передвигались по городу на сапбордах.