Москва14 июлВести.54 жителя, включая 18 детей, были эвакуированы за сутки из села Килачевское Свердловской области из-за стремительного затопления населенного пункта. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Тимур Гайнуллин.
61 населенный пункт в Свердловской области в результате паводков оказался под водой. Самая тяжелая ситуация сложилась в Ирбитском округе, где сегодня объявили режим ЧС. Село Килачевское было затоплено всего за пять часов.
Мы получили задачу работать в селе Килачевское, за день было эвакуировано 54 человека, в том числе 18 детейсказал Гайнуллин
Аварийно-спасательное подразделение "РМК Поиск" оказывает содействие МЧС России в спасении людей, которые нуждаются в помощи в морозы, во время паводков, а также в лесах и на горных склонах.
Ранее стало известно, что в Свердловской области из-за паводков были экстренно эвакуированы отдыхающие социально-реабилитационного центра "Белая горка".