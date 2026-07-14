54 человека эвакуированы из села в Свердловской области из-за паводка Из села Килачевское Свердловской области эвакуированы 54 жителя из-за затопления

Москва14 июл Вести.54 жителя, включая 18 детей, были эвакуированы за сутки из села Килачевское Свердловской области из-за стремительного затопления населенного пункта. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Тимур Гайнуллин.

61 населенный пункт в Свердловской области в результате паводков оказался под водой. Самая тяжелая ситуация сложилась в Ирбитском округе, где сегодня объявили режим ЧС. Село Килачевское было затоплено всего за пять часов.

Мы получили задачу работать в селе Килачевское, за день было эвакуировано 54 человека, в том числе 18 детей сказал Гайнуллин

Аварийно-спасательное подразделение "РМК Поиск" оказывает содействие МЧС России в спасении людей, которые нуждаются в помощи в морозы, во время паводков, а также в лесах и на горных склонах.

Ранее стало известно, что в Свердловской области из-за паводков были экстренно эвакуированы отдыхающие социально-реабилитационного центра "Белая горка".