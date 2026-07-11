Больше 40 приусадебных участков освободились от паводковой воды на Урале

Паводковая вода постепенно уходит с приусадебных участков в Свердловской области Больше 40 приусадебных участков освободились от паводковой воды на Урале

Москва11 июл Вести.За сутки паводковая вода ушла более чем с 40 приусадебных участков и из двух частных домов в Свердловской области, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В пункте временного размещения в городе Ирбите пока еще находятся 28 человек, в том числе 11 детей.

За минувшие сутки от паводковых вод освободились 2 частных дома и 41 приусадебный участок в двух населенных пунктах говорится в сообщении

По состоянию на 11 июля в 15 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются два частных жилых дома, а также 419 приусадебных участков, восемь низководных мостов и один участок автодороги, проинформировали в спасательном ведомстве.