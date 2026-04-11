Москва11 апр Вести.По меньшей мере 185 придомовых территорий остаются подтопленными в Удмуртии, также частично под воду ушел мост и два участка автомобильных трасс. Такие данные привели в ГУ МЧС по республике по состоянию на 08.00 мск 11 апреля.

Частично подтопленными оказались 11 районов. Больше всего подтопленных территорий частных домов в поселке Игра Игринского района – 63. При этом за сутки от воды освободились 28 территорий. Уровень воды в реке Лоза упал на 39 сантиметров.

В Кизнерском районе подтоплены 50 территорий частных и многоквартирных домов. В течение суток наблюдался спад уровня воды в реке Люга на 3 сантиметра и реке Тыжма – на 10 сантиметров.

В Малопургинском районе паводок затронул 39 придомовых территорий частных домов.

Вавожский район, низководный мост у д. Гуляево – уровень перелива воды через дорожное полотно составляет 410 см (+40 см) говорится в сообщении

Также зафиксирован перелив 90 сантиметров на двух участках автомобильной дороги межмуниципального значения Полом – Поломское, добавили в МЧС.