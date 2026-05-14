Москва14 маяВести.В ГУ МЧС России по Удмуртской Республике привели последние данные о ситуации в Можге, где после срыва нижней шандоры произошел прорыв плотины на городском пруду.
Как следует из сообщения, опубликованного в пресс-службе ведомства в мессенджере MAX, в настоящее время подтоплены 15 придомовых территорий, в том числе – у трех многоквартирных домов, 11 частных домов и одно нежилое строящееся здание.
Силами РСЧС проводятся аварийно-восстановительные работы на гидротехническом сооружении городского прудаговорится в заявлении
По результатам подворового обхода, проведенного спасателями, установлено, что в настоящее время адресная помощь жителям не требуется. Мониторинг обстановки, в том числе – с использованием беспилотников, продолжается.