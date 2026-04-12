Число подтопленных жилых домов в Дагестане сократилось до 516

Москва12 апр Вести.В Республике Дагестан вода ушла более чем из 200 домов. В настоящий момент подтопленными остаются 516 жилых помещений, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что затопленными были свыше 750 домов.

На территории региона остаются подтопленными в 5 муниципальных образованиях в 7 населенных пунктах 516 жилых домов написано в публикации

Кроме того, вода продолжает оставаться в 556 приусадебных участках. Затоплены и 45 участков автомобильных дорог.

В развернутых 16 пунктах временного размещения в настоящее время находятся 523 человека, из которых 173 – дети.

В общей сложности для ликвидации последствий сильного наводнения в регионе задействовано более 3,8 тысяч человек.