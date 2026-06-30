В Свердловской области после сильных дождей затоплены более 70 жилых домов

В Свердловской области из-за сильных дождей подтоплены более 70 домов В Свердловской области после сильных дождей затоплены более 70 жилых домов

Москва30 июн Вести.В результате обильных осадков, выпавших вечером 29 июня в Свердловской области, произошло повышение уровня воды в двух реках. Подтоплены жилые дома. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону в MAX.

В Нижнесергинском городском округе поток воды разрушил пешеходный мост на ул. Жукова.

Из-за промыва береговой линии произошел перелив реки Заставка, затоплены 50 жилых домов, в которых проживают 120 человек говорится в сообщении

Администрация муниципального образования развернула пункт временного размещения, где находятся 7 человек, в том числе 1 ребенок. Сотрудники МЧС России контролируют обстановку. Инженерная техника расчищает русло реки. Данных о пострадавших нет. К ликвидации последствий непогоды привлечены 69 человек и 16 единиц техники. Проводится оповещение населения и подворовой обход, при необходимости оказывается адресная помощь.

В поселке Билимбай в результате повышения уровня воды в реке Патрушиха затоплены 29 частных жилых домов. Эвакуация не потребовалась. Ведутся работы по расчистке русла реки.