В уральских Нижних Сергах ввели режим ЧС из-за паводка В Нижних Сергах на Урале введен режим ЧС из-за паводка

Москва30 июн Вести.В городе Нижние Серги Свердловской области из-за подтоплений после сильных осадков установлен режим ЧС. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону передает ТАСС.

[В городе] введен режим ЧС рассказали в управлении

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков около 50 домов в Нижних Сергах подтоплены. 10 жителей города находятся в пункте временного размещения. До конца дня 30 июня планируется завершить работы по откачке воды в 38 подтопленных домах.

Из-за последствий дождевого паводка все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. По данным на 29 июня, в регионе затопило 7 низководных мостов. Транспортное сообщение с 17 населенными пунктами временно ограничено. Подтоплен один участок автомобильной дороги.

В пострадавшие регионы направлена техника, организованы пункты временного размещения. На местах работают главы муниципалитетов.