Москва14 июлВести.Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в городе Ирбит Свердловской области из-за паводка, сообщил глава города Николай Юдин в социальной сети "ВКонтакте".
Такое решение было принято днем 14 июля по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По последним данным, уровень воды в реке Ница достиг отметки 741 сантиметр, что превышает опасную отметку.
Принятое решение - на территории города с 15.00 вводится режим ЧС муниципального уровнясказано в публикации
По словам Юдина, существенно на работу спасателей и предприятий города это решение не повлияет. 14 июля в город прибудет дополнительная группировка "Службы спасения", в составе 10 человек и двух лодок.
Для эвакуируемых ирбитчан дополнительно будет развернут еще один пункт временного размещения - на лыжной базе в Сосновой роще. Уже сегодня он будет готов принимать всех желающих покинуть зону затопления.