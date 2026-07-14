Москва14 июл Вести.Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в городе Ирбит Свердловской области из-за паводка, сообщил глава города Николай Юдин в социальной сети "ВКонтакте".

Такое решение было принято днем 14 июля по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, уровень воды в реке Ница достиг отметки 741 сантиметр, что превышает опасную отметку.

Принятое решение - на территории города с 15.00 вводится режим ЧС муниципального уровня сказано в публикации

По словам Юдина, существенно на работу спасателей и предприятий города это решение не повлияет. 14 июля в город прибудет дополнительная группировка "Службы спасения", в составе 10 человек и двух лодок.

Для эвакуируемых ирбитчан дополнительно будет развернут еще один пункт временного размещения - на лыжной базе в Сосновой роще. Уже сегодня он будет готов принимать всех желающих покинуть зону затопления.