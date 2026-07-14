Почти 400 человек эвакуированы из летнего лагеря под Ирбитом из-за паводка

Почти 400 человек вывезли из летнего лагеря под Ирбитом из-за паводка Почти 400 человек эвакуированы из летнего лагеря под Ирбитом из-за паводка

Москва14 июл Вести.Дождевой паводок стал причиной эвакуации почти 400 человек из образовательного центра, расположенного под Ирбитом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Дети будут находится до приезда родителей в доме культуры "Кристалл".

Из загородного оздоровительно-образовательного центра "Салют" вывезены 319 детей и 72 сотрудника сказано в сообщении

Также 34 человека вывезли из санатория "Белая горка". Их разместили в комплексном центре социального обслуживания населения Ирбита и Ирбитского района.

Кроме того, в связи с угрозой затопления трансформаторной подстанции отключено электроснабжение в Зайковском филиале Ирбитской городской больницы. Пациентов перевели в филиал медучреждения в Ирбите, а тех, кто может проходить аибулаторное лечение, отправили домой.

Ранее сообщалось, что в связи с продолжающимся подъемом воды в городе Ирбит ввели режим ЧС муниципального уровня. В зоне подтопления, по данным главы Ирбитского муниципального образования, - 20 населенных пунктов.