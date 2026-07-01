В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали более 150 человек

Из затопленных районов Свердловской области эвакуируют местных жителей В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали более 150 человек

Москва1 июл Вести.В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали более 150 человек. Вода пришла на территории почти 300 жилых и дачных домов и более 3,8 тысяч приусадебных участков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Свердловской области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Эвакуировано 155 человек, в том числе 6 детей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для людей организованы пункты временного размещения, сейчас там находятся 9 человек, остальные предпочли остановиться у родственников.

В зоне затопления работают специалисты, применяется инженерная техника и мотопомпы, идет очистка дорожных труб и откачка воды. Территорию осматривают с помощью беспилотников. Всего к ликвидации последствий разгула стихии привлечены более 600 человек.