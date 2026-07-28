Технику перебрасывают в Свердловскую область для устранения последствий паводка

В Екатеринбурге глава МЧС РФ провел совещание по ликвидации последствий паводка Технику перебрасывают в Свердловскую область для устранения последствий паводка

Москва28 июл Вести.Во вторник, 28 июля, глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Свердловскую область, где провел совещание по ликвидации масштабного паводка, на нем он подчеркнул, что ведомство дополнительно перебрасывает технику и оборудование из соседних регионов, сообщается в MAX-канале МЧС России.

По словам губернатора региона Дениса Паслера, в июне-июле в регионе выпало четыре месячные нормы. Подтопило 194 населенных пункта. В зоне подтопления остаются 67 жилых домов, 1502 приусадебных участка, 10 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги. Последствия подтопления ликвидируют более 500 человек и более 150 единиц техники.

Пик паводка пройден и вода активно уходит, перед нами стоит важнейшая задача — максимально быстро вернуть людей к привычным условиям жизни сказал министр

Он добавил, что необходимо оперативно завершить просушку жилых домов. Для этого МЧС дополнительно перебрасывает технику и оборудование из соседних регионов.

Паслер добавил, что запланировано более 5,5 тысячи выплат пострадавшим на общую сумму свыше 340 млн рублей.