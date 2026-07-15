Последствия паводка ликвидируют в Свердловской области В зоне подтопления остаются более 360 частных домов

Москва15 июл Вести.В Свердловской области силы МЧС России продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка. Региональное МЧС постоянно контролирует ситуацию, привлечено 418 человек и 128 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.

В зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов говорится в сообщении

В регионе развернуты пункты временного размещения, в которых сейчас находятся 67 человек, включая 21 ребенка. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых.

На водных объектах функционируют временные гидропосты, с которых каждые три часа снимаются контрольные показания уровня воды. Спасатели ходят по дворам и оказывают необходимую адресную помощь. Для населенных пунктов, оказавшихся в изоляции, организованы лодочные переправы. Проводится эвакуация людей с подтопленных территорий.

В это же время проводятся восстановительные работы в тех местах, где вода уходит: осуществляется осмотр и подготовка к ремонту мостовых сооружений, восстанавливается дорожное полотно. Межведомственные комиссии продолжают оценку причиненного ущерба для организации выплат пострадавшим.

Непогода в ближайшее время сохранится и ожидаются сильные дожди ливни., что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях.