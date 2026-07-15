Песков: Путину доложено о ситуации с паводками в Свердловской области

Путин в курсе ситуации с паводками в Свердловской области Песков: Путину доложено о ситуации с паводками в Свердловской области

Москва15 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин получает доклады о ситуации с паводками в Свердловской области. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что региональные власти принимают все необходимые меры для ликвидации последствий сильных дождей.

Разумеется, ему [Путину] докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами [Свердловскую] область сказал Песков

Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия в регионе, добавил пресс-секретарь главы государства.

В зоне подтопления в Свердловской области остаются 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов. Как сообщали в пресс-службе МЧС, ситуация с паводками находится на постоянном контроле, к ликвидации последствий привлечено 418 человек и 128 единиц техники.