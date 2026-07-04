В Свердловской области остаются затоплены более 200 домов

На Урале число затопленных в результате ливней домов сократилось В Свердловской области остаются затоплены более 200 домов

Москва4 июл Вести.В Свердловской области продолжается ликвидация последствий дождевого паводка. Подробности в MAX сообщает МЧС по региону.

На 4 июля остаются затоплены 115 частных домов, 53 дачных дома, 1831 приусадебных участка и 8 низководных мостов в 18 муниципальных образованиях. Эвакуировано 290 человек.

За прошедшие сутки уровень воды в водоемах снизился, и 167 жилых дома, 6 дачных домов, 910 приусадебных участка освободились от воды говорится в сообщении

На затопленных территориях установлены временные гидропосты, проводится регулярное снятие контрольных показаний. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь жителям, продолжают откачку воды с помощью мотопомп и патрулируют территории. Организована доставка питьевой воды.

Территорию мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов. Продолжается очистка речных русел, ведутся восстановительные работы. Всего к ликвидации последствий паводка и помощи жителям привлечены 295 человек и 73 единицы техники, от МЧС России - 223 человека и 61 единица спецтехники.