Вода ушла с 316 участков в 30 населенных пунктах Свердловской области

Больше 200 домов и 300 участков освободились от воды после паводка на Урале Вода ушла с 316 участков в 30 населенных пунктах Свердловской области

Москва26 июл Вести.Еще два муниципалитета в Свердловской области полностью освободились от воды за минувшие сутки. Паводковая ситуация стабилизируется, сообщает региональный главк МЧС.

Специалисты спасательного ведомства проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению.

За минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктах говорится в публикации ГУ МЧС по Свердловской области в MAX

Отмечается также, что начата работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам жителей.

К ликвидации последствий привлечено больше 500 человек и 150 единиц техники.