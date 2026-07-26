Москва26 июлВести.Еще два муниципалитета в Свердловской области полностью освободились от воды за минувшие сутки. Паводковая ситуация стабилизируется, сообщает региональный главк МЧС.
Специалисты спасательного ведомства проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению.
За минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктахговорится в публикации ГУ МЧС по Свердловской области в MAX
Отмечается также, что начата работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам жителей.
К ликвидации последствий привлечено больше 500 человек и 150 единиц техники.