Из-за паводка в городе Глазове в Удмуртии ввели режим ЧС Режим ЧС локального уровня объявлен в Глазове из-за подтоплений

Москва14 июл Вести.Из-за поднятия уровня реки Сыга в Глазове в Удмуртии подтоплено более 200 придомовых территорий. В городе объявлен режим ЧС локального уровня. Об этом сообщает городская администрация.

Вода затопила приусадебные участки в СНТ "Труд", а также придомовые территории 239 частных домов Западного поселка и микрорайона Сыга говорится в сообщении

Также затоплены придомовые участки нескольких многоквартирных домов, подтоплены автомобильный и пешеходный мосты на улице Технической, пешеходный мост на улице Кирова, железнодорожный переезд на Кирова-Глинки, дороги в микрорайонах, улицы Кирова и Глинки, Т. Барамзиной.

Городская комиссия по делам ГО и ЧС, специалисты МЧС России и Комитета по делам ГО и ЧС организовали подомовой обход и помощь в эвакуации.