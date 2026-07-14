Москва14 июлВести.Из-за поднятия уровня реки Сыга в Глазове в Удмуртии подтоплено более 200 придомовых территорий. В городе объявлен режим ЧС локального уровня. Об этом сообщает городская администрация.
Вода затопила приусадебные участки в СНТ "Труд", а также придомовые территории 239 частных домов Западного поселка и микрорайона Сыгаговорится в сообщении
Также затоплены придомовые участки нескольких многоквартирных домов, подтоплены автомобильный и пешеходный мосты на улице Технической, пешеходный мост на улице Кирова, железнодорожный переезд на Кирова-Глинки, дороги в микрорайонах, улицы Кирова и Глинки, Т. Барамзиной.
Городская комиссия по делам ГО и ЧС, специалисты МЧС России и Комитета по делам ГО и ЧС организовали подомовой обход и помощь в эвакуации.