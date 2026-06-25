Кировчанка родила дочку в вертолете санавиации В Кировской области женщина родила дочку на борту вертолета санавиации

Москва25 июн Вести.В Кировской области жительница Верхнекамского района родила девочку прямо на борту вертолета санавиации. У 37-летней женщины начались преждевременные роды, и из-за трудностей с транспортом за ней отправили санитарный борт. Об этом сообщило правительство региона в своем официальном Telegram-канале.

Роды протекали стремительно – для женщины они стали четвертыми. На борту работала опытная бригада – фельдшер и врач-анестезиолог-реаниматолог. Благодаря их слаженным действиям все прошло штатно.

Помощь на борту оказывала опытная бригада - врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно говорится в публикации правительства

Эвакуация из Верхнекамской центральной районной больницы началась в 14.06, а в 15.34 вертолет уже встречали на площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии рядом с областным перинатальным центром.

Многодетная мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Их готовят к выписке.