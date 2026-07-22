Москва22 июлВести.В Находкинской городской больнице врачи успешно прооперировали беременную женщину с тяжелой формой аппендицита, сохранив здоровье будущей мамы и ребенка, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Жительница Иркутской области почувствовала сильную боль и повышение температуры. Обследование выявило гнойный аппендицит, требовавший экстренной операции. Из-за беременности она была особенно сложной.
Специалисты приняли решение выполнить малоинвазивную лапароскопическую операцию, успешно удалили воспаленный аппендикс и стабилизировала состояние пациенткиотмечается в сообщении
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, беременность протекает без осложнений.