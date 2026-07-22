Хирурги в Приморье успешно прооперировали беременную женщину с аппендицитом

В Приморье врачи спасли будущую маму и ее малыша Хирурги в Приморье успешно прооперировали беременную женщину с аппендицитом

Москва22 июл Вести.В Находкинской городской больнице врачи успешно прооперировали беременную женщину с тяжелой формой аппендицита, сохранив здоровье будущей мамы и ребенка, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Жительница Иркутской области почувствовала сильную боль и повышение температуры. Обследование выявило гнойный аппендицит, требовавший экстренной операции. Из-за беременности она была особенно сложной.

Специалисты приняли решение выполнить малоинвазивную лапароскопическую операцию, успешно удалили воспаленный аппендикс и стабилизировала состояние пациентки отмечается в сообщении

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, беременность протекает без осложнений.