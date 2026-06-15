В Приморье врачи помогли беременной женщине справиться с серьезной болезнью

Врачи Владивостока спасли жизнь будущей маме и ребенку В Приморье врачи помогли беременной женщине справиться с серьезной болезнью

Москва15 июн Вести.Во Владивостоке специалисты Приморской краевой клинической больницы помогли 23-летней женщине на 28-й неделе беременности справиться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

По данным ведомства, все началось с высокой температуры. Будущую маму госпитализировали, врач у нее выявили нарушение функции почек. Женщине провели пять процедур заместительной почечной терапии.

Благодаря слаженной работе реаниматологов, акушеров-гинекологов и других специалистов удалось стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность отмечается в сообщении

После лечения функции почек полностью восстановились. Женщину выписали домой, состояние ее и малыша не вызывает опасений.