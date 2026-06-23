Москва23 июн Вести.Опасный симптом – задержка мочеиспускания на фоне высокой температуры, диареи и рвоты – стал для врачей-инфекционистов Владивостокской клинической больницы №2 поводом для подозрения на вирусный гастроэнтерит, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

В инфекционное отделение поступила девятилетняя девочка, во время обследования которой выявили задержку мочеиспускания, которая на фоне рвоты и диареи может указывать на стремительное обезвоживание организма.

Мы немедленно начали массивную инфузионную терапию. Это жизненно важная процедура для восполнения потерянной жидкости и восстановления нормального кровообращения. Она позволила стабилизировать состояние пациентки: температуру удалось снизить до 37,7 °C и наладить питание отметила врач-инфекционист ВКБ №2 Мария Колесникова

Изначальное подозрение на вирусный гастроэнтерит подтвердилось.

Девочка уже получила лечение, выздоровела и выписалась домой.